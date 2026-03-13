Wirtschaft und Wahlkampf: Was Trumps Kurs wirklich treibt

Ein Tauziehen zwischen den verschiedenen Lagern im Weißen Haus ist Insidern zufolge der Grund für die widersprüchlichen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum weiteren Vorgehen im Iran-Krieg. Während sein Wirtschaftsteam vor den politischen Folgen eines Ölpreisschocks warne, drängten andere auf eine Fortsetzung der Militäreinsätze, sagten ein Berater Trumps sowie mehrere mit den Diskussionen Vertraute der Nachrichtenagentur Reuters.

Hardliner in der Regierung und im Kongress forderten, den militärischen Druck auf die Islamische Republik aufrechtzuerhalten. Die Einblicke in die internen Beratungen zeigen, wie die US-Regierung knapp zwei Wochen nach Beginn der größten US-Militäroperation seit dem Irak-Krieg 2003 um einen Kurs streitet.

Das Ringen um Trumps Gehör verdeutlicht, wie viel für den Präsidenten auf dem Spiel steht. Er war im vergangenen Jahr mit dem Versprechen ins Amt zurückgekehrt, „dumme“ Militärinterventionen zu vermeiden. Nun weicht er von den weitreichenden Zielen ab, die er zu Beginn des Krieges am 28. Februar formuliert hatte. Zuletzt betonte er, er betrachte den Konflikt als einen begrenzten Feldzug, dessen Ziele größtenteils erreicht seien. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Kentucky sagte er am Mittwoch: „Wir haben gewonnen.“ Unmittelbar danach fügte er jedoch hinzu: „Wir wollen doch nicht zu früh abziehen, oder? Wir müssen die Sache zu Ende bringen.“