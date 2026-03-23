Können iranische Raketen Europa erreichen?

Das iranische Raketenprogramm ist mehr als 40 Jahre alt. Als Reaktion auf den Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren, als iranische Metropolen Ziel von Saddam Husseins Raketenhagel und großen Zerstörungen waren, begann auch Irans Militärführung mit der Entwicklung eines eigenen Programms zur militärischen Abschreckung. Die ersten Modelle basierten noch auf Raketen nordkoreanischer Bauart und hatten eine vergleichsweise kurze Reichweite von nur rund 300 Kilometern.

Das Programm wurde in den folgenden Jahrzehnten unter Führung der Revolutionsgarden systematisch ausgebaut. Die größten technologischen Fortschritte erzielte Iran nach der Jahrtausendwende, insbesondere bei Reichweite, Präzision und dem Einsatz von Feststoffantrieben. Das Raketenarsenal entwickelte sich zum zentralen Bestandteil der militärischen Abschreckungsstrategie des Landes, vor allem gegenüber Israel und den USA.

Die fortschrittlichsten Raketen im iranischen Arsenal tragen Namen wie "Khorramshahr-4", "Sejil", "Emad" und "Kheibarshekan". Sie können teils Gefechtsköpfe mit einem Gewicht von bis zu rund zwei Tonnen tragen. Ziele in Israel erreicht die besonders schnelle Rakete "Sejil" in gut sieben Minuten. Der iranischen Führung zufolge betrug die Reichweite der Raketen offiziell bis dato jedoch nur maximal 2.000 Kilometer.