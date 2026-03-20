Ölverlust durch Iran-Konflikt: Was jetzt zu erwarten ist

Erdöl bleibt trotz der angestrebten Energiewende für Österreich unverzichtbar: Es macht mehr als ein Drittel des gesamten energetischen Endverbrauchs aus (Erdgas: circa 16 Prozent). Der Großteil wird im Verkehr verwendet, vor allem im Straßenverkehr.

Der Ausbau der Elektromobilität spielt daher sowohl für die Klimabilanz des Landes als auch für die Reduzierung der Abhängigkeit von Ölimporten eine Rolle. Im Verkehrssektor gab es bisher keinen nennenswerten Rückgang der Emissionen, während etwa bei Gebäuden die Emissionen seit 1990 um rund die Hälfte gesunken sind.