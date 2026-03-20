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Ölverlust durch Iran-Konflikt: Was jetzt zu erwarten ist

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Geht uns wegen des Iran-Kriegs nun das Öl aus? Und welche Folgen haben die Entwicklungen am Persischen Golf sonst noch? Antworten auf brennende Fragen.

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Neben unzähligen menschlichen Tragödien hat der Iran-Krieg auch gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft: Die Straße von Hormus wird zum umkämpften Nadelöhr für Öltransporte aus der Region und damit zum Symbol der Abhängigkeit von Erdöl. Der fossile Rohstoff spielt auch für Österreich nach wie vor eine große Rolle – trotz aller Beteuerungen, sich davon lösen zu wollen. Hektisch wird vonseiten der Politik versucht, Märkte und Konsumenten zu beruhigen, etwa mit dem Versprechen, Ölreserven freizugeben. Österreich ist zwar nicht existenziell abhängig von Importen aus der Region, doch die Schockwellen werden auch hier zu spüren sein.

Ist Öl für Österreich unverzichtbar?

Wie lange hält Österreich ohne Ölimporte aus?

Braucht Österreich Öl aus der Region?

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Was bringt die Freigabe von Ölreserven?

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Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 12/2026 erschienen.

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