Das war der erste Kärntner Gesundheitstag für Selbstständige

Der Arbeitsalltag vieler Unternehmer:innen ist geprägt von Termindruck, Verantwortung und hohem Einsatz – häufig zulasten der eigenen Gesundheit. Mit dem ersten Gesundheitstag für Selbstständige setzten die Wirtschaftskammer Kärnten (WK Kärnten) und die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) ein deutliches Zeichen für mehr Bewusstsein im Umgang mit körperlicher und mentaler Gesundheit im Berufsleben.

Zahlreiche Interessierte nutzten die Veranstaltung, um sich zu informieren, auszutauschen und Impulse für mehr Wohlbefinden im Betrieb mitzunehmen.