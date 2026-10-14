Die Teuerung in Österreich geht langsamer zurück als erhofft. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo rechnet in seiner am 14. Oktober vorgestellten Herbstprognose für 2026 mit einer Inflationsrate von 3,3 Prozent, für 2027 mit 2,6 Prozent. Das Institut für Höhere Studien (IHS) erwartet 3,1 Prozent für heuer und 2,8 Prozent für das kommende Jahr. Beide Institute haben ihre Inflationsprognosen damit gegenüber dem Sommer nach oben korrigiert.

Beim Wachstum fällt das Bild etwas freundlicher aus. Das Wifo erwartet ein Plus der Wirtschaftsleistung von 0,9 Prozent für 2026 und von 1,3 Prozent für 2027, das IHS von 0,8 und 1,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sehen beide Institute heuer bei 7,6 Prozent, im kommenden Jahr bei 7,3 beziehungsweise 7,4 Prozent.