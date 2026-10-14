Industrie stützt Konjunktur - Inflation drückt Reallöhne

Die Inflationsrate soll laut Wifo und IHS heuer 3,3 bzw. 3,1 Prozent betragen, 2027 dann 2,6 bzw. 2,8 Prozent. Die hohen Importpreise für Öl und Gas sind laut Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die größte wirtschaftliche Belastung. "Österreich produziert mehr, kann sich aber wegen der hohen Importpreise weniger leisten", sagte Felbermayr am Mittwoch in Wien bei der Präsentation der Konjunkturprognose. Auch müsse man hierzulande die hohen Strompreise "in den Griff bekommen". Die Anti-Inflationsmaßnahmen der Regierung - u. a. Mehrwertsteuer-Senkung, Miet- und Spritpreisbremse - hätten die Teuerung heuer um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte gesenkt, so der Wifo-Chef. Im kommenden Jahr würden die Maßnahmen die Inflation aber nur mehr um 0,15 Prozentpunkte drücken.

Auch für IHS-Chef Holger Bonin sind die Energiepreise "ein großer Unsicherheitsfaktor" für die heimische Wirtschaft und die Bevölkerung. "Die Inflation verharrt auf einem zu hohen Niveau", sagte Bonin bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Wifo. Im kommenden Jahr sinke die Teuerung zu langsam.

Die realen Netto-Löhne und -Gehälter pro Kopf sollen im laufenden Jahr laut Wifo-Prognose um 1,5 Prozent sinken und im kommenden Jahr um 0,2 Prozent zurückgehen. Die sinkenden Reallöhne dämpfen die Konsumlust in Österreich. Beide Institute rechnen heuer mit einem schwachen Wachstum der privaten Konsumausgaben in Höhe von 0,5 bzw. 0,4 Prozent und im kommenden Jahr erwarten sie ein Plus von 0,5 bzw. 0,7 Prozent. "Inflation und Budgetkonsolidierung fordern einen hohen Tribut von den Menschen in Österreich", sagte Wifo-Chef Felbermayr.

Im laufenden Jahr löst die Industrie den öffentlichen Bereich als Wachstumsträger ab. Die heimische Warenherstellung und die Exporte wachsen laut Prognose um 2 bis 2,3 Prozent. Österreich profitiert von einer besseren Industriekonjunktur in Deutschland und in Osteuropa. Der KI-Boom habe die Weltwirtschaft "überraschend stark angeschoben", so der Wifo-Direktor. Die österreichische Industrie habe den "Turnaround" geschafft, die reale Wertschöpfung im Bausektor schrumpfe aber seit 2019. Wie bereits im Juni forderte Felbermayr eine gemeinsame Baustrategie der Regierung und Sozialpartner. Auch für IHS-Chef Bonin ist die Lage am Bau "unbefriedigend". Österreichs Exportplus sei hingegen "ein echter Lichtblick für die heimische Industrie".

Die wirtschaftliche Erholung soll sich in Österreich im kommenden Jahr leicht beschleunigen. Die Wirtschaftsforscher sehen aufgrund der Iran-Krise mit hohen Energiepreisen, der KI-Blase und den hohen Staatsschulden auch einige Abwärtsrisiken für ihre Prognose. Während das Wifo seine BIP-Prognose für 2027 leicht auf 1,3 Prozent anhob, geht das IHS weiter von einem realen Wachstum der österreichischen Wirtschaftsleistung von 1,0 Prozent aus. Trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg dürfte die heimische Wirtschaft nach einer kurzen Schwächephase in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder Fahrt aufnehmen, schreibt das Institut für Höhere Studien (IHS) in seiner aktuellen Konjunkturprognose. "Dafür sprechen das resiliente außenwirtschaftliche Umfeld sowie die deutliche Stimmungsaufhellung in der Industrie", heißt es darin weiter. Deshalb werde an den im Juni erstellten Prognosen für das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) für heuer und das kommende Jahr festgehalten.

Ähnlich beurteilt das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) die Lage. Trotz des neuerlichen Energiepreisschubs sieht es die heimische Wirtschaft weiter auf einem "zaghaften Erholungskurs". Wachstumsträger für 2026 ist demnach die Industrie. Der private Konsum dürfte aufgrund der gesunkenen Reallöhne hingegen nur schwach weiter wachsen. Für 2027 sind die Ökonomen optimistischer als noch im Juni und erhöhten ihre Wachstumsprognose um 0,2 Prozentpunkte. Die Impulse aus der Außenwirtschaft dürften dann die Binnennachfrage stärker ankurbeln, so das Wifo.

Die Wirtschaftsforscher hoben ihre Inflationsprognosen teils deutlich an. Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs Ende Februar den Verkehr in der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Meerenge von Hormuz. Dadurch verteuerten sich Rohöl, Erdgas und Strom deutlich. Dieser Preisanstieg hält laut den Wirtschaftsforschern länger an als im Sommer angenommen. Das Wifo rechnet deshalb nun heuer mit einer Inflation von 3,3 statt 3,2 Prozent und 2027 mit 2,6 statt 2,4 Prozent. Das IHS prognostiziert heuer 3,1 statt 3,0 Prozent und 2027 2,8 statt 2,3 Prozent.

"Damit entwickelt sich die Inflation in Österreich im Gleichklang mit jener im Euroraum-Durchschnitt (3,0 bzw. 2,7 Prozent)", schreibt das IHS. Allerdings liegt die Inflation damit weiterhin deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.

Die schwache Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren schlug merkbar auf den Arbeitsmarkt durch. Seit Frühjahr 2023 steigen die Arbeitslosenzahlen. Für heuer rechnen beide Institute mit einer Arbeitslosenquote von 7,6 Prozent. Das Wifo führt den Anstieg unter anderem auf die Zunahme des Arbeitskräfteangebots durch Zuwanderung zurück. Da der Arbeitsmarkt erst mit Verzögerung auf die Konjunktur reagiert, dürfte die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr nur langsam zurückgehen. Das Wifo erwartet für 2027 eine Quote von 7,3 Prozent, das IHS mit 7,4 Prozent.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sah in der Prognose einen "Silberstreif am konjunkturellen Horizont". Es gehe "langsam in die richtige Richtung", auch wenn man mit dem Wachstum in der Vorhersage noch nicht zufrieden sein könne, sagte er am Rande einer Pressekonferenz. Als "besonders positiv" wertet Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), dass Österreichs Wirtschaft 2027 mit einem Plus von 1,3 Prozent vom "Wachstumsschlusslicht ins europäische Mittelfeld" aufrücken soll. NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer fordert unterdessen "weitere Entlastungsschritte".

Kritik kommt naturgemäß aus der Opposition. "Ein Wachstum von 0,9 Prozent sagt noch nichts darüber aus, wer da eigentlich wächst", so FPÖ-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm. Bis 2025 sei das Wachstum "zu einem wesentlichen Teil" vom Staat getragen worden.

Auch die Wirtschaft blieb zurückhaltend. Die heimische Wirtschaft sei "von einem echten Aufschwung noch weit entfernt", betont WKÖ-Chefin Martha Schultz. Die IV-Generalsekretär Christoph Neumayer sieht ebenfalls "keinen Grund zur Entwarnung" und fordert ein Ende der "wiederkehrenden Diskussionen über neue Steuern".

ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth besteht auf öffentliche Investitionen zur Schaffung von Aufträgen und Beschäftigung. PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder pocht auf die Fortsetzung einer "aktiven Industriepolitik".