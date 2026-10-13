ABO

Instandhaltung von Bahnhöfen ab 2027 durch ÖBB-Infrastruktur

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Entlastung für Städte und Gemeinden mit Bahnhöfen
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Bund und Länder haben sich auf eine gemeinsame Finanzierung für die Instandhaltung von ÖBB-Bahnhöfen geeinigt. Das gab das Verkehrsministerium am Dienstag per Aussendung bekannt. Die Verantwortung gehe ab 1. Jänner 2027 in die ÖBB-Infrastruktur AG über. Insgesamt ergebe sich daraus ein Finanzierungsbedarf von rund 100 Millionen Euro. "Die Einigung wird die Gemeinden und Städte spürbar entlasten und schafft klare Zuständigkeiten", sagt Minister Peter Hanke (SPÖ).

von

News auf Google bevorzugen

"Gemeinsam mit den Ländern und der ÖBB-Infrastruktur haben wir eine nachvollziehbare und nachhaltige Aufteilung der Verantwortung geschaffen, die in Zukunft einfachere Prozesse und mehr finanziellen Spielraum bringt", wird Hanke weiter zitiert. Möglich mache dies eine Einigung im Rahmen des Bundesbahnengesetzes, heißt es in der Aussendung.

Seit 1. Jänner 2025 gibt es bereits eine bundesweite Regelung, die die Verantwortung bei neuen Projekten bei der ÖBB-Infrastruktur AG vorsieht. Einem Beschluss der Landesverkehrsreferentenkonferenz 2025 folgend wurde nun eine österreichweit einheitliche Lösung umgesetzt, die auch Städte und Gemeinden mit bestehenden Verträgen entlaste, heißt es weiter.

"Mit dieser Einigung schaffen wir österreichweit klare Zuständigkeiten, reduzieren den Verwaltungsaufwand und geben den Gemeinden wieder ein Stück mehr an finanziellem Spielraum", so der aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Vorarlbergs LH Markus Wallner. "Für alle Gemeinden mit ÖBB-Verkehrsstationen fällt mit dieser Einigung der Winterdienst, der Grünschnitt, die Reinigung und auch die Wartung allfälliger Liftanlagen weg", freut sich Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Für Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger stelle aus Sicht der Städte "die neuen Kostentragungsregeln eine spürbare finanzielle Erleichterung dar".

Am 21. August hatte bereits das Land Tirol eine entsprechende Einigung mit dem Bund verkündet. Dabei war auch eine Einmalzahlung des Landes an die ÖBB-Infrastruktur von 1,36 Millionen Euro angekündigt worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In Großküchen gilt bereits eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung
Wirtschaft
Viele Konsumenten befürworten Herkunftstransparenz in Gastro
Gestrichene Flugverbindungen drückten Passagierzahlen
Reisen & Freizeit
Flughafen Wien verbuchte rückläufige Passagierzahlen
Bahn-KV gilt für 55.000 Beschäftigte in 98 Eisenbahnunternehmen
Wirtschaft
Eisenbahner eröffneten Herbstlohnrunde
Wichtigster Punkt ist die Finanzierung
Technik
Tiroler MCI: Verantwortliche drängen auf baldige Lösung bei Sanierung
An der Werksschließung dürfte kein Weg vorbeiführen
Wirtschaft
Totschnig will nach Aus für Ardo-Werk Perspektive schaffen
Die Regulierungsbehörde arbeitete die Tarifreform aus
Wirtschaft
Reform der Stromnetztarife ab 1. Jänner 2027 in Kraft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER