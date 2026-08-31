ABO

Indiens Wirtschaft wächst unerwartet stark um 7,8 Prozent

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Indiens Wirtschaft floriert
©APA/APA/AFP/SAJJAD HUSSAIN, SAJJAD HUSSAIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Indiens Wirtschaft ist im Frühjahrsquartal mit 7,8 Prozent auf Jahressicht stärker gewachsen als erwartet. Angetrieben wurde die nach China und Japan drittgrößte Volkswirtschaft Asiens von einem Investitionsboom, starker Industrieproduktion sowie solider Konsumnachfrage, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 7,1 Prozent gerechnet, die indische Zentralbank mit 7 Prozent.

von

News auf Google bevorzugen

So legten die privaten Investitionen um fast 12 Prozent zu, nach 5,8 Prozent vor Jahresfrist. Von Jänner bis März war die indische Wirtschaft um 8,6 Prozent gewachsen.

Ministerpräsident Narendra Modi sprach auf der Plattform X von einer "herkulesartigen Leistung". "Schwarzseher wurden eines Besseren belehrt und Indien blühte auf ... schon wieder!", erklärte er.

Experten sehen jedoch auch Risiken, die das Wachstum trüben könnten. Als größte Gefahr gelten die hohen Ölpreise infolge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Denn Indien importiert fast 85 Prozent seines Rohölbedarfs. Zudem könnten in puncto Währung eine schwache Rupie und straffere globale Finanzbedingungen die Aussichten belasten.

"Die Hauptrisiken liegen jetzt weniger in einer schwächeren Binnennachfrage als vielmehr in anhaltend hohen Ölpreisen", sagte Radhika Rao, leitende Volkswirtin bei der DBS Bank. Dennoch sei ein Wachstum von mehr als sieben Prozent für das Gesamtjahr sehr wahrscheinlich. Die indische Zentralbank (RBI) hatte wegen der Inflationsrisiken zuletzt die Möglichkeit einer Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf signalisiert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zölle kosten den Online-Modehändler Gewinn
Wirtschaft
Modehändler Shein vor Börsengang mit 22,6 Mrd. Euro bewertet
Treibstoffe als Preistreiber
Wirtschaft
Energiepreise treiben deutsche Inflation auf 2,9 Prozent
++ ARCHIVBILD ++ Fliegen wird teurer
Reisen & Freizeit
Condor-Chef stimmt Passagiere auf höhere Ticketpreise ein
Delcy Rodriguez spricht von "historischer" Einigung
Wirtschaft
Antworten zum US-Öl-Deal mit Venezuela
Wirtschaft
General Motors plant Milliarden-Investition in Kanada
Reisen & Freizeit
Weitere Demonstration gegen Massentourismus auf Mallorca
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER