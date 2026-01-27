Das schwere Erbe des venezolanischen Öls

Letztes Wochenende traf ich in London einen befreundeten Ex-Manager aus der Ölindustrie. Während der Plauderei zwischen zwei Pensionisten erklärte er mir das Problem mit dem Öl aus Venezuela: „Als Trump die Ölkonzerne aufforderte, die Förderung in Venezuela zu übernehmen, reagierten sie zurückhaltend, würden es jedoch in den USA verarbeiten.

Der Grund liegt in der problematischen Beschaffenheit des Rohöls. Hochviskos und stark verunreinigt muss es für den Transport erhitzt oder verdünnt werden. Man spricht von ‚schwerem, saurem Öl‘ – im Gegensatz zu hochqualitativem ‚leichtem, süßem Öl‘ wie Tapis aus Malaysia oder Brent aus der Nordsee. Weiters braucht es eine kostspielige Entschwefelung und Entfernung von Metallen und Stickstoff. Das bedeutet eine kapital- und energieintensive Aufbereitung. Der große Anteil an Asphalt und Harzen senkt außerdem die Ausbeute an Leichtprodukten wie Benzin oder Diesel.

Nur wenige Raffinerien weltweit können derart verunreinigtes Rohöl verarbeiten – in den USA gibt es dafür spezialisierte Anlagen. Deshalb ist die Übernahme des Öls aus Venezuela für den amerikanischen Markt interessant. Die USA sind im Gegensatz zu anderen Ländern in der Lage, mit modernen Raffinerien das billige, schwere, schwefelhaltige Rohöl zu teuren, hochwertigen Produkten zu verarbeiten.“