Ifo: Deutsche Konzerne nutzten Marktmacht für höhere Preise

Demnach erzielten die größten Stromkonzerne aufgrund ihrer Marktmacht von September 2021 bis Ende 2022 insgesamt zwischen 10,7 und 20,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen. "Die Rekordstrompreise waren nicht allein eine Folge des Gaspreisschocks, sondern auch einer Struktur, welche den Missbrauch von Marktmacht zulässt", sagte Ifo-Forscher Till Fladung.

Für die Studie haben die Forschenden die Preise für Marktsituationen simuliert, in denen die Preise unter Wettbewerbsbedingungen entstehen, und diese mit den tatsächlichen Preisen verglichen. Bis September 2021 stimmten beide Preise weitgehend überein. In der Krise, ab September 2021, lagen die Marktpreise aber im Schnitt rund 45 Euro je Megawattstunde über den simulierten Preisen. Selbst unter den vorsichtigsten Annahmen, wie deutlich erhöhten Erzeugerpreisen, betrug die Differenz demnach noch rund 20 Euro je Megawattstunde.

Die fünf größten Unternehmen, RWE, LEAG, EnBW, Uniper und Vattenfall, haben in Deutschland laut Ifo große Marktmacht: Sie besitzen zusammen rund 56 Prozent der konventionellen Kraftwerkskapazität. Dies führe dazu, dass in vielen Stunden die Stromversorgung in Deutschland ohne die Produktion einzelner Unternehmen nicht gewährleistet werden könne.

Fladung und seine Ko-Autorin Anna Saile von der Universität Bayreuth empfehlen, Speicher und Flexibilität auszubauen, das Eigentum an regelbaren Kraftwerken breiter zu streuen und die Preisbildung besser zu kontrollieren. "Danach sieht es allerdings momentan nicht aus", erklärte das Ifo-Institut und nannte als Beispiel das deutsche Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG), das mit Verweis auf mögliche Engpässe in der Stromversorgung den Bau neuer Gaskraftwerke umlagefinanziert fördere. Dieses beinhalte aber keine vom Bundeskartellamt vorgeschlagene Begrenzung der Zuschläge je Bieter. So kam es nach Ifo-Angaben in der ersten Ausschreibungsrunde dazu, dass 94 Prozent der bezuschussten Kapazitäten an die zwei größten Unternehmen im deutschen Strommarkt gingen, RWE und LEAG. "Dies führt langfristig zu einer noch höheren Marktkonzentration."

Im Nachhinein ließen sich die Verzerrungen nur schwer beheben, sagte Saile. "Wirksamer ist es, der Ausübung von Marktmacht durch eine überarbeitete Marktstruktur vorzubeugen."