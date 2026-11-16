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Nutzlast-Rakete von Boeing/Lockheed kurz nach Start abgestürzt

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Eine Nutzlast-Rakete der US-Konzerne Boeing und Lockheed Martin ist am Sonntag kurz nach dem Start in Florida abgestürzt. Dabei wurden 40 Satelliten zerstört, die für das Internet-Netzwerk Leo des Online-Konzerns Amazon gedacht waren. Der Absturz war der erste große Misserfolg der United Launch Alliances (ULA) von Boeing und Lockheed. Die Rakete versagte etwa zehn Minuten nach dem Start, die Ursache war zunächst unklar.

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Der Absturz bedeutet einen erheblichen Rückschlag für das neue Flaggschiff des seit zwei Jahrzehnten bestehenden Unternehmens. Die ULA versucht derzeit, einen regelmäßigen Startrhythmus für Amazons aufstrebende Satelliten-Internet-Ambitionen zu etablieren.

Am Samstag war dem Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk hingegen ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer vollständig wiederverwendbaren Rakete gelungen. Die obere Stufe des "Starship"-Systems kehrte nach ihrem bisher längsten Flug im Orbit zu der Startrampe in Texas zurück, von der sie am Vortag gestartet war. Allerdings war am Freitag die Rückkehr der unteren Raketenstufe zur Startrampe misslungen. Damit scheiterte der Plan von SpaceX, erstmals beide Teile bei einem Einsatz zurückzugewinnen.

Für Musk ist das "Starship" das künftige Arbeitstier für das Satellitengeschäft seines Unternehmens sowie für geplante bemannte Missionen zum Mond und schließlich zum Mars. Musk strebt ein Raketensystem an, das in Rhythmus und Handhabung ähnlich wie zivile Flugzeuge eingesetzt werden kann.

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