Bitcoin setzt Talfahrt fort

Timo Emden, Chefmarktanalyst von Captrader, verwies unter anderem auf makroökonomischen Gegenwind. Gleichzeitig würden Investoren Risikokapital umschichten. "Erste größere Schatten wirft somit der geplante Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic voraus. Statt einer breit angelegten Flucht aus Risiko könnte vielmehr eine Rotation innerhalb des Risikokapitals stattfinden", so Emden am Sonntag.

Die Aufmerksamkeit vieler Investoren richte sich verstärkt auf KI-Werte, was Kryptoanlagen zusätzlich in den Hintergrund rücken lasse. "Im Bann von Inflations- und Zinssorgen sowie der wachsenden KI-Konkurrenz befeuern diese Entwicklungen immer wieder eine mögliche Identitätskrise." Zugleich scheine die Enttäuschung über die in Zukunft womöglich eingeschränkten politischen Spielräume von US-Präsident Donald Trump weiterhin mitzuschwingen. Trump gilt als Unterstützer eines eher unregulierten Bitcoin.

In der abgelaufenen Woche hatte zudem der Ausschluss des Bitcoin-Investors MicroStrategy aus den weltweiten MSCI-Indizes Schlagzeilen gemacht. Der Indexanbieter MSCI erklärte, MicroStrategy gleiche wegen seiner immensen Bitcoin-Bestände eher einem Investmentfonds als einem operativen Unternehmen. Die Aktien von MicroStrategy und anderen Firmen der Branche wie Coinbase, Robinhood, Circle Internet und American Bitcoin gerieten daraufhin unter Druck.

Im Oktober 2025 war Bitcoin auf ein Allzeit-Hoch von rund 125.000 Dollar gestiegen, Anfang Oktober 2026 kostete er noch rund 85.000 Dollar. Ende Juni dieses Jahres war die Währung allerdings auch schon einmal auf unter 60.000 Dollar gefallen.