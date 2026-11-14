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VW-Konzernchef: Wollen 2030 neun Millionen Autos verkaufen

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Oliver Blume: China "noch kein verlorener Markt"
©RONNY HARTMANN, Afp, APA
Der VW-Konzern hat seine Ziele für 2030 bekräftigt. "Wir wollen 2030 rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen und das Ganze mit neun Prozent Rendite", sagte Konzernchef Oliver Blume der "Bild". Das Renditeziel hatte der Volkswagen bereits im September genannt. Blume hat zudem bereits angekündigt, die Produktionskapazität bis 2030 um eine Million auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu senken.

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Zu dem geplanten Abbau von über 100.000 Stellen im Konzern sagte Blume der "Bild": "Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird." Der Konzern nehme "Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge". Die größte Kostenlücke liege bei den Löhnen. Bei den Personalkosten lägen die deutschen Standorte in etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern. Mit Blick auf China sagte Blume, dies sei "noch kein verlorener Markt", obwohl er in diesem Jahr um 20 Prozent geschrumpft sei. VW produziere dort inzwischen auf dem Kostenniveau chinesischer Hersteller.

German carmaker Volkswagen (VW) CEO Oliver Blume addresses an annual news conference to present the company's results at the company's headquarters in Wolfsburg, central Germany, on March 11, 2025. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

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