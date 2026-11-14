VW-Konzernchef: Wollen 2030 neun Millionen Autos verkaufen

Zu dem geplanten Abbau von über 100.000 Stellen im Konzern sagte Blume der "Bild": "Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird." Der Konzern nehme "Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge". Die größte Kostenlücke liege bei den Löhnen. Bei den Personalkosten lägen die deutschen Standorte in etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern. Mit Blick auf China sagte Blume, dies sei "noch kein verlorener Markt", obwohl er in diesem Jahr um 20 Prozent geschrumpft sei. VW produziere dort inzwischen auf dem Kostenniveau chinesischer Hersteller.