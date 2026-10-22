Tiroler Sommersaison mit positiver Bilanz

Obwohl die im April beginnende Sommersaison noch offiziell bis Ende Oktober geht, zeige sich die erfreuliche Lage schon jetzt, wurde bei der Bilanzpressekonferenz der Tirol Werbung am Mittwoch mitgeteilt. Man verwies auch auf die Wertschöpfung von 2,7 Mrd. Euro. Dies sei "ein Höchstwert" und entspreche einem Wachstum von 2,4 Prozent. "Mit den aktuellen Zahlen nähern wir uns an die Werte der frühen 1990er-Jahre", informierte Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP). Vor allem das Außerfern stach mit einem Plus von zehn Prozent positiv hervor, aber auch der Städtetourismus in den Bezirkshauptstädten konnte im Sommer punkten. Immer mehr spiele die sogenannte "Coolcation" eine Rolle - also die Entscheidung, wegen des kühleren Klimas in Tirol Urlaub zu machen. Wermutstropfen bleibe die durchschnittliche Aufenthaltsdauer mit 3,4 Tagen - sie liegt damit um 0,1 Tag unter dem Vorjahr.

Vier Kernmärkte machen mehr als 80 Prozent aller Nächtigungen aus. Der größte Markt ist dabei der deutsche: Mit 57 Prozent ist dieser um zwei Prozentpunkte gestiegen. Deutsche Gäste brachten es auf 12,2 Millionen Nächte in Tirol. Es zeigte sich außerdem, dass auch Österreicher gerne im eigenen Land Urlaub machen: "Den größten Anteil an den rot-weiß-roten Nächtigungen steuern die Tiroler Gäste mit 390.000 bei", verwies Tirol-Werbung-Geschäftsführerin Karin Sailer auf den heimischen Markt. Deutlich gewachsen sei der Herkunftsmarkt Niederlande: Mit 1,8 Millionen Übernachtungen liege dieser um 9,8 Prozent über dem Vorjahr. "Die Niederländer lieben Tirol", waren die Zahlen für Seiler auch ein Werbungserfolg. Als vierter Kernmarkt kam das Herkunftsland Schweiz auf eine Million Übernachtungen, ein Plus von 2,5 Prozent.

Thematisiert wurde bei dem Pressegespräch auch das Verbot der Kurzzeitvermietung, die von der EU vorgeschriebene sogenannte "Short-Term-Rental-Verordnung", welche im Dezember-Landtag behandelt werden wird. Neben Wien ist Tirol das erste Bundesland, das diese umsetzen wird. Wer eine Unterkunft auf Online-Buchungsplattformen weniger als ein Jahr vermieten möchte, muss sich digital registrieren und erhält dafür eine eigene Registrierungsnummer. Hotels oder private FerienwohnungsanbieterInnen mussten sich bereits bisher bei ihrem zuständigen Tourismusverband registrieren - neu ist, dass die Registrierungsnummern künftig mit den Online-Buchungsplattformen abgeglichen werden. "Der Tiroler Tourismus bekennt sich zu leistbarem Wohnraum", sagte Gerber dazu.

Adrian Siller, Vorstandsmitglied des Verbands der Tiroler Tourismusverbände, betonte die vielfältigen Aufgaben der 34 Tourismusverbände, so seien etwa seit 2022 Nachhaltigkeitskoordinatoren verpflichtend. Essenziell sei die gute Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft: "88 Prozent der Tourismusverbände vermarkten bäuerliche Produkte direkt." Ein Drittel der Verbände sei außerdem mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Für die kommende Wintersaison sei die Nachfrage derzeit noch von Zurückhaltung geprägt. Während die Buchungslage für Dezember, Jänner und Februar stabil sei, seien die Monate März und April herausfordernd - so stehe man hier derzeit bei einem Minus von einem Prozent. "Das ist aber noch nicht aussagekräftig", ist sich Seiler sicher. Heuer fällt zusätzlich der Ostersonntag auf den 28. März - ein relativ früher Termin, was ebenfalls eine Herausforderung darstellt. Die Tirol Werbung habe daher ein Projekt unter dem Titel "Attraktiver Ganzjahrestourismus" gestartet. Zusätzlich investiere man 600.000 Euro in Werbung - etwa um den polnischen Markt mehr zu erschließen, führte Seiler weiter aus. Sie wird noch bis Juni 2027 Geschäftsführerin der Tirol Werbung sein, ihr folgt Noch-Innsbruck Tourismus-Geschäftsführerin Barbara Plattner nach.