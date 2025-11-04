30 Jahre EU-Beitritt: Wiener Logistik verdoppelte sich seit 1995

Im ersten Jahr nach dem EU-Beitritt hatte die Branche noch mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. "Damals machte das Zollgeschäft rund 30 Prozent des Speditionsumsatzes aus – und dieser Teil ist über Nacht fast vollständig weggefallen", erklärt Bauer.

Im Anschluss nutzten Wiener Unternehmen jedoch ihre geografische Lage als Schnittstelle zwischen Ost- und Westeuropa, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die EU-Osterweiterung 2004 brachte der Branche einen weiteren Schub.

"Wien ist vom Rande ins Herz Europas gerückt. Internationale Unternehmen haben hier ihre Hauptquartiere angesiedelt, und Zentraleuropa-Lager haben das Speditionsgeschäft deutlich belebt", so Bauer weiter.