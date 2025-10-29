Michael Baminger: Die Klimadebatte aus der Sicht des Praktikers

News hat Michael Baminger, Chef der Salzburg AG, befragt. Klimawandel-Zweifel fällt für ihn unter Meinungspluralität, „aber es ist für mich völlig klar und wissenschaftlich eindeutig bewiesen, dass es einen menschengemachten Klimwandel gibt“. Es sei erlaubt, zu diskutieren, was die besten Maßnahmen dagegen sind.

„Ich glaube nicht, dass die Energietransformation weniger wichtig wird, aber man beginnt, mehr die Maßnahmen zu diskutieren und den Unterschied zwischen Mut und Übermut auszuleuchten“, sagt er. „Ich bin froh, dass man wieder mehr über klassische Energiewirtschaft redet. Wir haben hier drei Pole: Wir müssen es ökologisch gut machen, ökonomisch gut hinkriegen und die technische, physikalische Komponente im Griff haben, also für Versorgungssicherheit sorgen. In den letzten Jahren war ideologiegetrieben das Thema Ökologie übergewichtet, die anderen Bereiche unterbelichtet.

Die Zielkonflikte dieser drei Bereiche zu diskutieren, ist daher keine Absage an die Energiewende.“ Es gehe darum, voranzukommen: „Nach dem Pareto-Prinzip* – wie schaffe ich rasch mit 20 Prozent Aufwand 80 Prozent des Ziels. Sich nicht zuerst mit kleinen, symbolhaften Dingen zu beschäftigen, sondern mit den großen Hebeln.“