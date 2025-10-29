„House of Sparkling“: Schlumberger eröffnet neue Sektproduktion in Müllendorf

Auf einer Fläche von 12 Hektar entstand eine state-of-the-art Produktionsstätte, in die ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag investiert wurde. Rund 30 Mitarbeiter:innen sind am Standort beschäftigt. Bereits Mitte 2025 liefen die ersten Flaschen vom Band.

Das „House of Sparkling“, ein Name, der im Rahmen eines internen Wettbewerbs durch die Belegschaft gewählt wurde, vereint erstmals Rohsektlager und Herstellungsanlage an einem Ort. Damit sollen Transportwege reduziert, Prozesse effizienter gestaltet und Produktionsabläufe nachhaltiger werden.

„Schlumberger setzt seit jeher auf größtmögliche österreichische Herkunft – von der Traube bis zur Verpackung“, so Geschäftsführer Florian Czink. „Mit dem neuen Standort schlagen wir ein Kapitel auf, das nicht nur Qualitäts- und Effizienzsteigerungen ermöglicht, sondern auch kürzere Transportwege und nachhaltigere Prozesse sicherstellt.“