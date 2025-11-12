Der Druck auf Harald Mahrer steigt

In einem Statement an die APA meldete sich auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zu Wort: "Das Vertrauen vieler Unternehmerinnen und Unternehmer ist erschüttert. Die Wirtschaftskammer ist nun gefordert, dieses Vertrauen rasch zurückzugewinnen. Mit wem an der Spitze, haben die Gremien in der Wirtschaftskammer oder Harald Mahrer selbst zu entscheiden", betonte Stelzer.

Die oberösterreichische Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer, die in der Vorwoche bereits "die dilettantische Kommunikation und völlig glücklose Aktion" rund um die Bezügeerhöhung kritisiert hatte und immer wieder als mögliche Nachfolgerin Mahrers ins Spiel gebracht wird, legte am Mittwoch nach. Gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Onlineausgabe) sagte sie: "Harald Mahrer kennt meine Position. Der Versuch, am Montag das Vertrauen zurückzugewinnen, ist gescheitert. Wir brauchen jetzt einen Neustart."

Vom Salzburger WK-Präsident und WB-Landesobmann Peter Buchmüller hieß es zur APA: "Harald Mahrer ist gescheit genug, um selber zu wissen, wann es Zeit ist, zu gehen." Das habe er auch bei der kürzlich stattgefundenen Besprechung mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich gesagt. Der Schaden für die Wirtschaftskammer und die ÖVP sei angerichtet. "Die Diskussion tut uns allen nicht gut. Die Stimmung sehr vieler Salzburger Mitgliedsbetriebe ist die, dass Mahrer nicht mehr tragbar ist."