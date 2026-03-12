Leitartikel: Gleichstellung, solange sie nichts kostet

Blumen für die Frauen. Warme Worte sowieso. Dazu Rabattaktionen für die „Woman of the Day“ und ein bisschen symbolpolitische Sprachkosmetik am Tag der Tage, dem Internationalen Frauentag: Aus dem Wiener Café Landtmann wird für eine Woche das Café Stadtfrau. Applaus und ein Dankeschön. Mehr braucht es nicht für die verlässliche, Jahr für Jahr wiederkehrende Simulation gesellschaftlichen Fortschritts. Mehr gibt es meist auch nicht. Fast vergessen wird dabei, worum es am 8. März vor allem gehen sollte: um Gleichberechtigung im Job, in der Familie, in der Gesellschaft. Um die Frage, wer aufsteigt, wer zurücksteckt und nach welchen Regeln Arbeit bewertet wird.

Der Frauentag ist vorbei, die Inszenierung auch. Mit der EU-Entgelttransparenzrichtlinie bietet sich nun eine neue, eine echte Chance für mehr Gleichberechtigung. Sie verlangt nichts Radikales, sondern etwas Grundsätzliches. Gefordert wird kein gläserner Mensch im Großraumbüro. Verlangt werden klare Informationen über Einstiegsgehälter und Gehaltsspannen, Auskunft über Durchschnittsgehälter bei vergleichbarer Arbeit und keine Fragen mehr nach dem bisherigen Verdienst. Österreich muss diese Richtlinie bis zum 7. Juni 2026 umsetzen.

Die Zeit drängt. Jedenfalls für jene, die Gleichberechtigung in finanziellen Belangen nicht länger vertagen wollen. Andere haben es mit Veränderung weniger eilig. Sie rufen lieber „Bürokratie“ und arbeiten längst daran, den Kreis der betroffenen Unternehmen so klein wie möglich zu halten. Und dann gibt es noch jene, die befinden, man sei ohnehin längst auf einem guten Weg. Im Jahr 2026. Jetzt, da der Gender-Pay-Gap ohnehin kleiner wird. Ein wenig. Aber viel zu wenig. Ja, Frauen besetzen häufiger Führungspositionen. Aber in einem Ausmaß, das an den Machtverhältnissen wenig ändert. Dort, wo Frauen aufholen, wird das rasch zum Beweis dafür erklärt, dass sich das Problem ohnehin von selbst erledige. Noch ein wenig Geduld, noch ein paar wohlmeinende Podiumsdiskussionen, und der Rest werde sich schon fügen.