Wenn Sicherheit wieder Geld kostet

Jahrzehntelang hat sich Österreich ein Verteidigungsbudget geleistet, das im internationalen Vergleich sehr niedrig war. Zwischendurch wurde die Wehrdienstzeit auf sechs Monate verkürzt, sodass man weniger denn je verteidigungsfähig war. Man glaubte, dass ohnehin nichts passieren könne. Die Mittel, die man sich so erspart hat, werden auch als Friedensdividende bezeichnet. Sie sind etwa für die Stärkung des Wohlfahrtsstaates eingesetzt worden.

Damit muss Schluss sein, wie man aufgrund zunehmender geopolitischer Verwerfungen weiß. Die Regierung reagiert jedoch zögerlich: Zwar gibt es Pläne, die Wehrdienstzeit so weit zu verlängern, dass Soldaten besser ausgebildet werden können, bei der Umsetzung hapert es aber; Stichwort Streit über eine Volksbefragung dazu.