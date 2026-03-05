Leitartikel: Die ewigen Comebacks der österreichischen Politik

Christian Kern etwa hat sich 2016 nach längerem innerparteilichem Lobbyieren an die Spitze der SPÖ und ins Kanzleramt befördert. In der Regierung blieb er gut eineinhalb Jahre lang. Er verlor nach missglücktem Wahlkampf die Nationalratswahl 2017, grummelte ein knappes weiteres Jahr als Oppositionschef im Parlament vor sich hin und legte schließlich einen derart ungeordneten Rücktritt hin, dass die SPÖ an dessen Nachwirkungen bis heute laboriert.

Dennoch wollte er es Anfang des Jahres noch einmal wissen und es fanden sich tatsächlich Menschen in der SPÖ, deren Gedächtnis kurz genug – oder deren Unzufriedenheit mit dem Status quo groß genug – war, um sich den Bahnmanager wieder an der Parteispitze zu wünschen. Die Medien berichteten darüber ausführlich und gerne.

Oder Sebastian Kurz: Etwa gleichauf mit Kern begann er seinen strategisch gut geplanten Aufstieg an die ÖVP-Spitze. Im Gegensatz zu Kern gewann er Wahlen. Nach und nach trat jedoch zutage, mit welchen Methoden in seinem Umfeld gearbeitet wurde. Historisch einmalig: eine Hausdurchsuchung, veranlasst durch die WKStA, im Kanzleramt.

Grünen-Chef Werner Kogler legte Kurz den Rücktritt nahe und dieser ging tatsächlich. Seither geistern Kurz und seine vermuteten oder tatsächlichen Rückkehrpläne durch die innenpolitische Szene und die Medien. Der Altkanzler gibt gerne Interviews, in denen er Donald Trump und den Rest der Welt erklärt. Natürlich: Unter ihm war alles besser.

Vor einem Jahr, nach dem Rücktritt Karl Nehammers, schien man in der ÖVP knapp daran, zumindest enge Vertraute Kurz’ in Regierung und Partei zu holen und ihn selbst wieder die Strippen ziehen zu lassen. Der innerparteilich etwas autoritäre Führungsstil mit Durchgriffsrechten und der Nominierung „steuerbarer“ Personen für diverse Ämter sowie die Flutung der Medien mit SNU („strategisch notwendiger Unsinn“) werden von manchen gern verdrängt.

Oder Herbert Kickl. Der führt natürlich mit seiner FPÖ nach wie vor haushoch in allen Umfragen. Aber auch er hatte seine Chance: Anfang 2025 Bundeskanzler zu werden. Er setzte die Verhandlungen mit der ÖVP allerdings in den Sand. Schon im Wahlkampf hatte man das Gefühl, dass „Kompromiss“ eher nicht zu seinem Wortschatz gehört, heute verkauft er sich bei seiner Anhängerschaft als „grader Michl“ und diese Unfähigkeit zum Kompromiss als Konsequenz und Ehrlichkeit.

Doch zum Jahrestag der Angelobung von Schwarz-Rot-Pink litt der blaue Parteichef offenbar unter dem Aufmerksamkeitsdefizit. Der sonst so Systemmedienscheue gab der „Kronen Zeitung“ ein Interview. Er rechne mit vorgezogenen Wahlen 2028. Und er sei längst im Gespräch mit der „Schatten-ÖVP“ und Kurz. Ein innenpolitisches Schauermärchen, gedacht dazu, in der momentan halbwegs ruhigen ÖVP Unruhe zu stiften und Schlagzeilen zu bekommen. Auch mit SPÖlern rede er, so Kickl. Aber die SPÖ stiftet ihre innerparteiliche Unruhe schon allein, da braucht es keine klandestinen Andeutungen.