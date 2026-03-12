ORF-Stiftungsrat: Ingrid Thurnher ist neue vorläufige ORF-Chefin

Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des ORF-Generaldirektors betraut. Die Abstimmung in einer Sitzung des 35-köpfigen obersten ORF-Gremiums fiel einstimmig aus. Der Schritt wurde nötig, da Roland Weißmann am Sonntag von der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zurückgetreten ist. Ausschlaggebend waren Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die Weißmann zurückweist.

Eine Ausschreibung für den ORF-Generaldirektorenposten bis Jahresende kündigte ORF-Stiftungsratsvorsitzenden Heinz Lederer für die nahe Zukunft an. Es ist anzunehmen, dass sich Thurnher, die auch ORF-Radiodirektorin ist, dafür bewirbt. Wenig später erfolgt Anfang Mai die Ausschreibung für die eigentliche fünfjährige Generaldirektor-Funktionsperiode ab 2027. Bis dahin hätte Weißmann Österreichs größtes Medienhaus steuern sollen.