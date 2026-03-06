SPÖ-Parteitag: Warum auf Babler gesetzt wird

Zum Beispiel mit Christian Kern, der für ein Comeback zur Verfügung gestanden wäre: ÖVP und NEOS hätten ihn als Vizekanzler wohl akzeptiert. In der Koalition hätte er aber nicht so weitermachen können wie Babler, der hier weniger links als konsensorientiert agiert. Kern hätte sich profilieren müssen: Ja, er hätte davon ausgehen müssen, dass er Erwartungen, die er bei einem Teil der Wählerschaft weckt, nicht über die ganze verbleibende Legislaturperiode von bis zu dreieinhalb Jahren aufrechterhalten kann; dass er sein Potenzial von 25, 26 Prozent eher nur dann ausschöpft, wenn er es auf baldige Neuwahlen anlegt.

Und dann? Das ist das Dilemma der SPÖ: Von einer Mehrheit mit den Grünen ist sie weit entfernt. Nicht einmal inklusive NEOS geht sich das aus. Sie ist abhängig davon, dass die ÖVP mit ihr koaliert. Was nicht so klar ist, wie es wirkt.