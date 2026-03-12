Kickls „Völkerwanderer“ und die Faktenlage

Der Begriff „Völkerwanderer“ wirkt bedrohlich für jemanden, der der Überzeugung ist, dass es ohnehin schon zu viele Zuwanderer gebe. Er ist wie ein Code, der dazu dient, eine Abwehrhaltung zu verstärken. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat jüngst in einem ZIB2-Interview von „Völkerwanderern“ gesprochen und damit eine Kampagne zugespitzt, die von seiner Partei seit Wochen betrieben wird.

Inhalt: Österreicherinnen und Österreicher hätten in zehn Jahren insgesamt 22 Millionen medizinische Behandlungen von Flüchtlingen und Migranten aus verschiedenen Staaten finanzieren müssen, die oft noch keinen Cent eingezahlt hätten. Kein Wunder, dass „unser Gesundheitssystem“ blockiert sei, meinte die Abgeordnete Katayun Pracher-Hilander in der „Kronen Zeitung“ dazu.

Tatsache ist: In den zehn Jahren, die gemeint sind, nämlich jenen ab 2015, wurden in den Krankenhäusern vom Boden- bis zum Neusiedlersee insgesamt 800 Millionen medizinische Leistungen erbracht. Gut ein Zehntel davon entfiel auf nicht-österreichische Staatsangehörige, was gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil* sehr wenige waren.