GSV-Forum: Minister Hanke, Shell-Chefin Hauser und Co. diskutierten in Wien Wege zur klimaneutralen Mobilität

Am 10. September 2025 lud die GSV-Plattform für Mobilität in Kooperation mit Shell Austria zu einem Forum über die Zukunft der Mobilität in die Sky Conference der Raiffeisen Bank International in Wien.

Rund 120 Teilnehmer:innen aus Politik, Wirtschaft und Forschung diskutierten dabei Ansätze für alternative Antriebe, den Einsatz neuer Kraftstoffe und realistische Schritte in Richtung Klimaneutralität.