GSV-Forum drängt auf schnellere Infrastrukturprojekte

Diskutiert wurden unter anderem eine zentrale Genehmigungsbehörde nach dem One-Stop-Shop-Prinzip, Eilverfahren für prioritäre Projekte sowie eine bessere Abstimmung zwischen Projektbetreibern, Behörden und Umweltorganisationen. Bürgerbeteiligung solle erhalten bleiben, jedoch effizienter gestaltet werden.

Als Fazit forderte das Forum, den gesamtgesellschaftlichen Nutzen von Infrastrukturprojekten stärker in den Fokus zu rücken.