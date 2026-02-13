Opernball 2026: Staatsoper als Bühne für Politik, Diplomatie und zwei Hollywood-Gäste

Der größte Wirbel entstand ausgerechnet dort, wo sich alles um Kontrolle dreht: im Gedränge. Sharon Stone, als Gast von Unternehmer Karl Guschlbauer am Ring, war kurz nach dem Eintreffen emotional, zog sich zwischenzeitlich zurück und kehrte rechtzeitig zur Eröffnung wieder in die Oper zurück, wie ORF und dpa berichten.