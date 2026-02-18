ABO

PMCA Impuls beleuchtet Parallelimporte im Pharmamarkt

Der erste PMCA Impuls 2025 widmete sich aktuellen Marktdaten zum Pharmamarkt in Österreich und der wachsenden Bedeutung von Parallelimporten.

von

Daten und Markttrends

Beim ersten PMCA Impuls des Jahres standen die Entwicklungen am österreichischen Pharmamarkt im Mittelpunkt. Beatrix Linke, Country Lead Austria bei IQVIA, präsentierte aktuelle Marktdaten und zeigte Trends sowie Verschiebungen im Jahr 2025 auf. Ein Schwerpunkt lag auf der zunehmenden Rolle von Parallelimporten und deren Einordnung im Marktgeschehen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Maria-Luise Plank von Gillhofer Plank Rechtsanwälte erläuterte die rechtliche und historische Entwicklung von Parallelimporten. Sie ging dabei auf deren Bedeutung für die Erstattungslage in Österreich und mögliche Auswirkungen auf die Versorgung ein.

Der PMCA Impuls bot damit eine faktenbasierte Grundlage für den fachlichen Austausch zum Jahresauftakt.

Über die Autoren

