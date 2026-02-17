Rudolfina Redoute in der Hofburg: 3.600 Gäste, Kanzlerbesuch und ein Maskenpreis für die Schweiz

Wien hat am Faschingsmontag, 16. Februar 2026, wieder jenes Ritual gepflegt, das zwischen Operettenkulisse und gesellschaftlicher Selbstvergewisserung pendelt: In der seit Wochen ausverkauften Hofburg fand die Rudolfina-Redoute statt, der Veranstalter zufolge der größte Maskenball des Landes. Rund 3.600 Gäste kamen unter dem Motto „Student sein in Wien“, Walzerklänge inklusive.

Unter den Besuchern war auch Bundeskanzler Christian Stocker. Neben ihm zeigte sich ein breites Spektrum aus Politik, Universitätsumfeld und Prominenz aus Kultur, Sport und Medien. Genannt wurden unter anderem Schauspielerinnen und Schauspieler wie Valerie Huber, Aaron Karl, Natalie Alison und Selina Graf, außerdem die „Dancing Stars“ Anna Strigl und Herbert Stanonik sowie Ex-Tennisprofi Stefan Koubek.

Tradition mit studentischem Kern

Die Rudolfina-Redoute setzt auf ein festes Regelwerk. Maskierte Damen im bodenlangen Abendkleid, begleitet von Herren in Frack, Smoking oder großem Gesellschaftsanzug, und als Fixpunkt die Demaskierung um Mitternacht. Ballvater Oliver Hödl verwies auf die historische Klammer der Veranstaltung: Seit 1899 werde hier „Wiener Studentenleben“ als Tradition gepflegt, als Phase, in der „Freundschaft, Bildung und Lebensfreude“ zusammenkämen. Dass der Ball rasch ausverkauft war, deutete Hödl als Signal, dass diese Werte auch jüngere Generationen ansprechen.