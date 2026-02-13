Ausstellungseröffnung: Guglielmo Castelli in der Kunsthalle Wien

Im Zentrum der Schau stand die Serie Sweet Baby Motel, bestehend aus sieben großformatigen Gemälden auf Leinwand. Jedes Bild fokussiert eine einzelne Figur, die oft schwerelos oder rätselhaft im Raum erscheint. Die Körper werden von Gliedmaßen durchzogen, die die Kompositionen teilen oder sich in scherenartige Formen verwandeln, was als wiederkehrendes Motiv in Castellis Arbeit erkennbar ist.

Die Figuren wirken wie Darsteller einer Theaterproduktion: ausgeleuchtet, kostümiert in Harlekinmustern, Strumpfhosen, Puffärmeln und Rüschen. Diese Nähe zur Bühne verweist auf Castellis Ausbildung im Theaterbühnenbild und prägt die Inszenierung seiner Malerei.