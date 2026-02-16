Wiener Juristenball lockt Gäste aus Politik und Justiz

Unter den Ballbesucher:innen befanden sich zahlreiche prominente Gäste. Eröffnet wurde der Ball von Justizministerin Anna Sporrer. Ebenfalls anwesend waren die frühere Justizministerin Alma Zadić sowie Othmar Karas.

Vertreten waren zudem Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs, des Oberlandesgerichts Wien sowie juristische Dekane und Professor:innen der Universitäten Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck. Auch zahlreiche internationale Diplomaten nahmen teil, darunter Botschafter:innen aus Frankreich, Japan, Australien, Spanien, Finnland, Island, Belgien und Norwegen.