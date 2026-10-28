Google-Mutter Alphabet verfehlt Umsatzerwartungen

Die Gewinnentwicklung bei Alphabet hängt inzwischen stark an Schwankungen bei der Bewertung von Investitionen etwa in die Weltraumfirma SpaceX ab.

Die Werbeerlöse rund um die Google-Suche - eine zentrale Geldquelle des Konzerns - wuchsen im Jahresvergleich um rund zwölf Prozent auf 63,35 Mrd. Dollar. Das lag unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit rund 65 Mrd. Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz mit Cloud-Diensten, auf den die Börse traditionell stark achtet, wurde mit 30,7 Mrd. Dollar etwas mehr als verdoppelt.

Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Im vergangenen Quartal stiegen die Kapitalinvestitionen auf gut 51 Milliarden Dollar von knapp 45 Milliarden Dollar in den drei Monaten davor.