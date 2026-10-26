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Microsoft bietet jedem vierten Mitarbeiter Abfertigung an

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Microsoft will bis zu 60.000 eine Abfertigung zahlen
©APA, dpa, Oliver Berg
Der Microsoft-Konzern hat 60.000 Mitarbeitern Abfertigungen angeboten - gut einem Viertel der weltweiten Belegschaft. Berechtigt seien Beschäftigte in den USA, Kanada, Indien und Großbritannien, erklärte Personalchefin Amy Coleman am Montag. Es ist bereits das zweite Abfindungsprogramm bei Microsoft in diesem Jahr.

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Damit wolle der Konzern "mehr Flexibilität" schaffen, schrieb Coleman in einem Memo an die Belegschaft. Das von Bill Gates mitgegründete Unternehmen will Kosten senken, um milliardenschwere Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) zu ermöglichen.

Hintergrund sind Befürchtungen, der KI-Boom werde zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen führen. Gates hatte erst im August in einem Blogbeitrag vor der Vernichtung von Arbeitsplätzen durch KI gewarnt. Vor allem junge Menschen hätten künftig kaum noch Chancen, eine Stelle zu finden, warnte der Unternehmer.

Microsoft beziffert seine Investitionen in Rechenzentren und Chips für KI im laufenden Jahr auf 130 bis 145 Milliarden Dollar (rund 116 bis 129 Milliarden Euro). Das wäre fast doppelt so viel wie 2025. Ende Juni beschäftigte der Konzern 223.000 Menschen, rund 5.000 weniger als Ende des vergangenen Jahres.

22.10.2026, Nordrhein-Westfalen, Köln: Besucher stehen auf der Microsoft AI Tour in Köln vor dem Logo des Unternehmens. Microsoft macht mit seiner Werbe-Tour für künstliche Intelligenz Station in Köln. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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