Anthropic reichte Prospekt für geplanten Börsengang ein

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Die US-KI-Firma Anthropic hat das Prospekt für einen geplanten Börsengang eingereicht. Das Unternehmen plant, an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel "ANT" gelistet zu werden, zeigt der Prospekt, den das deutsche "Handelsblatt" im deutschen Sprachraum am Montag zuerst verlinkte. Das Börsendebüt wird spätestens bis Jahresende erwartet. Ein konkretes Datum nennt der Prospekt nicht, ebenso nicht die angestrebte Bewertung.
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Erwartet wird laut der deutschen Wirtschaftszeitung, dass diese auf einem ähnlichen Niveau liegen könnte wie die der Raumfahrtfirma SpaceX. Das Unternehmen von Elon Musk war im Juni zu einer Rekordbewertung von 1,77 Billionen Dollar an die Börse gegangen. Anthropics Gang an die Börse gilt als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Markt.