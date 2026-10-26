ABO

Anthropic reichte Prospekt für geplanten Börsengang ein

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Anthropic will an Börse
©Afp, Nicolas TUCAT, APA
Die US-KI-Firma Anthropic hat das Prospekt für einen geplanten Börsengang eingereicht. Das Unternehmen plant, an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel "ANT" gelistet zu werden, zeigt der Prospekt, den das deutsche "Handelsblatt" im deutschen Sprachraum am Montag zuerst verlinkte. Das Börsendebüt wird spätestens bis Jahresende erwartet. Ein konkretes Datum nennt der Prospekt nicht, ebenso nicht die angestrebte Bewertung.

von

News auf Google bevorzugen

Erwartet wird laut der deutschen Wirtschaftszeitung, dass diese auf einem ähnlichen Niveau liegen könnte wie die der Raumfahrtfirma SpaceX. Das Unternehmen von Elon Musk war im Juni zu einer Rekordbewertung von 1,77 Billionen Dollar an die Börse gegangen. Anthropics Gang an die Börse gilt als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Markt.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Packerln oft mit illegalen Produkten gefüllt
Wirtschaft
Temu macht nach Geldstrafe Zugeständnisse an EU
Audi-Chef Döllner steht schwer in der Kritik
Wirtschaft
Harte Kritik an Trump-Wahlkampfhilfe durch Audi-Chef
++ ARCHIVBILD ++ Ryanair spart nach Wien auch in Berlin ein
Reisen & Freizeit
Ryanair streicht Angebot in Berlin deutlich zusammen
Trump hebt einige Zölle gegen das Nachbarland wieder auf
Wirtschaft
Trump hebt Zölle auf bestimmte kanadische Waren auf
++ ARCHIVBILD ++ Volkswagen-Konzern steckt in der Krise
Wirtschaft
VW und IG Metall verhandeln - 12.000 Stellen sollen weg
Alkoholbranche kämpft mit sinkenden Umsätzen
Wirtschaft
Heineken warnt Pubs vor Umsatzrückgang durch Abnehmspritzen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER