Hotelkette Hilton warnt vor Nahost-Belastung

Dabei sei es im dritten Quartal in Teilen des Geschäfts gut gelaufen. Eine stabile Nachfrage bei Urlaubs- und Geschäftsreisen habe positiv zu Buche geschlagen. So habe der bereinigte Gewinn mit 2,45 Dollar je Aktie die Prognosen in Höhe von 2,11 Dollar übertroffen. Besonders gut seien die Geschäfte bei den Luxusmarken wie Waldorf Astoria gelaufen, wo der wichtige Erlös pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um fast 14 Prozent zugelegt habe. Für das Gesamtjahr zeigte sich Hilton bei dieser Kennziffer sogar zuversichtlicher und hob die Wachstumsprognose an. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten nicht gut an: Die Aktie gab im vorbörslichen Handel um fünf Prozent nach.