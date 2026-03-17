Eventim und die Macht über den Ticketmarkt

„Es gibt noch kein klares Verständnis dafür, was eine solche Monopolisierung für den künstlerischen Output bedeutet“, meint Marie Hummer, Gründerin des Musiklabels Rain (u. a. Pippa, Bex, Rahel). Dabei sind Live-Auftritte auch für Indie-Künstlerinnen und -Künstler eine wichtige Einnahmequelle geworden. Doch der Trend zu immer teureren Konzerten bekannter Namen wirkt sich auch für diese aus: „Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Ausgaben etwa für ein Taylor-Swift-Konzert und anderen Konzerten, da haben auch Streaming-Plattformen wie Spotify die Einstellung verändert.“ Auch der Trend, dass Konzerte immer aufwendiger und bombastischer werden, würde die Erwartungshaltung an ein solches Event verändern, meint Hummer.

Generell sei es nicht einfach, sich in der Musikszene einen Namen zu machen. „Jüngere und weniger bekannte Musikerinnen und Musiker können selten ausschließlich von der Musik leben, die meisten haben noch einen anderen Job.“ Dazu komme, dass man in Österreich eben nicht über Geld spreche, dabei würde mehr Transparenz sicher helfen. Es gibt zwar eine hohe Motivation bei jungen Künstlern, aber es ist eine große Überwindung, sich ganz der Kunst zu widmen. „Es braucht andererseits hundert Prozent, um sich am Markt durchsetzen zu können – auch weil es immer schwieriger wird, Aufmerksamkeit zu erzeugen angesichts der Überflutung durch Soziale Medien und so weiter.“

Wie sehen junge Künstlerinnen die Situation? Marie Pfeiffer von der Wiener Heavy-Metal-Band Lurch berichtet, dass viele Veranstalter bzw. Spielstätten gar keine Tickets selbst verkaufen, sondern nur über die großen Anbieter. „Wir als Band können gar nicht bestimmen, wo und wie Tickets für unsere Auftritte verkauft werden.“ Zumindest wolle man auf diese Problematik aufmerksam machen; ihre Band spricht sich zudem gegen den Bau der Eventim-Halle in St. Marx aus – die bisher für niederschwellige Kulturangebote genutzte Fläche sei damit verloren. „Das ist sinnbildlich dafür, dass Eventim inzwischen die Musik- und Eventbranche dominiert“, sagt Pfeiffer. „Eine lebendige Kunstszene wird dadurch nicht gerade gefördert.“ Ihre Band will mit Aktionen wie auf der Mariahilfer Straße auf diese Problematik aufmerksam machen. „Es gibt eine lebendige Szene, aber der Platz und die Ressourcen sind begrenzt.“