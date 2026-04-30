Verlängerung der Spritpreisbremse in Schwebe

Demnach würde bei der Mineralölsteuer im Mai nur noch zwei statt bisher fünf Cent pro Liter reduziert, weil nicht mehr Potenzial aus den Mehreinnahmen der Mehrwertsteuer (auf Treibstoffe) vorhanden ist. Was die Margenbegrenzung angeht, sollten in den ersten beiden Mai-Wochen weiter fünf Cent wegfallen, danach nur noch 2,5 Cent.

Das Problem ist, dass die NEOS mit diesem Modell wohl mitkönnten, in den Verhandlungen aber definitiv festgehalten haben wollten, dass die Bremse mit Ende Mai endgültig ausläuft. Das lehnt vor allem die SPÖ ab. Weitere Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen dürften folgen.