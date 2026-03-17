Eventhalle im Spannungsfeld der Sparpolitik

Die Stadt Wien muss sparen – dabei ist das Budgetdefizit 2025 ohnehin von prognostizierten 3,8 Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden gesunken, wie die Stadtregierung Ende Jänner verlautbaren ließ. Der Schuldenstand der Stadt lag damit per Ende 2025 bei 14,4 Milliarden Euro, hieß es. „Wir bekennen uns zur Konsolidierung“, ließ Bürgermeister Michael Ludwig verlautbaren; geplant sind unter anderem Kürzungen bei der Mindestsicherung.

Rund 153 Millionen sind dennoch fix verplant – und zwar für den Bau einer neuen Eventhalle in St. Marx. Wo früher Rinder und Schweine geschlachtet wurden, sollen ab 2030 die Fans in Massen in die „Wien-Holding-Arena“ gelockt werden. Gebaut und betrieben wird die neue Halle von CTS Eventim, die Stadt hat sich verpflichtet, den genannten Betrag beizusteuern.

Das Grundstück gehört der Wien-Holding, die dann auch an den Einnahmen beteiligt werden soll – in welcher Höher und wie genau das abgewickelt wird, wird derzeit nicht verraten. Eventim wurde von der Holding, die sich im Eigentum der Stadt befindet, gegen einen Baurechtszins das nötige Baurecht eingeräumt. Jährlich 150 Veranstaltungen – also beinahe jeden zweiten Tag eine – sollen bis zu 1,2 Millionen Besucher bringen.

Bei den 153 Millionen bleibt es aber nicht, denn dazu kommt eine „Mittelvorsorge“ in Höhe von 63 Millionen Euro für die nötige Infrastruktur. Die Verhandlungen über die genaue Abwicklung dauern gerade an. Man befinde sich in der „Projektvorbereitungsphase gemeinsam mit CTS Eventim“, heißt es dazu in einem Statement der Wien Holding.

Es würden „die vertraglichen und planerischen Grundlagen finalisiert und die erforderlichen Genehmigungsverfahren vorbereitet“. Ziel sei es, die Voraussetzungen für eine moderne Multifunktionsarena zu schaffen, die internationale Standards erfülle und Wien als führende Entertainmentund Kongressmetropole stärke. Die zuständige Finanzstadträtin Barbara Novak verweist auf Nachfrage von News auf die Statements der Wien-Holding und will zu dem Thema nichts extra sagen.