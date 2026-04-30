Zwischen Krieg und KI: Polen setzt verstärkt auf Innovation

Ein starker Fokus soll künftig auf der besseren Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft liegen, versicherten Vertreterinnen und Vertreter von Forschungsförderern, Forschungsinstituten und akademischen Einrichtungen unisono. Aktuell gelinge die notwendige Kommerzialisierung noch nicht ausreichend, kritisierte Jakub Jasiczak, Vorsitzender der Polish Association of University Knowledge Transfer Companies, der „CEE Science“ als Marke etablieren will. „Wir müssen die Wissenschafter inspirieren, stärker auf die Bedürfnisse des Marktes und der Gesellschaft zu hören“, befand Jasiczak.

Es sei unglaublich beeindruckend, was in Polen in den vergangenen Jahren passiert sei, so ACR-Präsidentin Iris Filzwieser, die die ausgeprägte Ausrichtung der angewandten Forschung und Entwicklung im Land an den Bedürfnissen der Auftraggeber hervorstrich. Man habe das Gefühl, dass sich die Forschung mit Themen beschäftige, weil es eine Notwendigkeit am Markt gebe. „Manchmal wäre es gut, wenn wir in Österreich auch ein bisschen stärker in diese Richtung gehen würden“, meint Filzwieser.

Noch liegt Polen im von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) veröffentlichten „Global Innovation Index 2025“ nur auf Platz 39 von 139 Volkswirtschaften. Österreich erreicht Rang 19. Beim „European Innovation Scoreboard“ (EIS) findet sich das Geburtsland von Nobelpreisträgerin Marie Curie auf der 23. Position unter den EU-27. Die Alpenrepublik reiht sich auf Platz 8 ein. Es gibt also noch viel zu tun für ein Land, das sich mit einem überbordenden Budgetdefizit auf dem Weg zu höherer Wertschöpfung durch neue Technologien und innovative Unternehmen macht.