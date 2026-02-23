Wien wird Fixpunkt der ELA Global Supply Chain Excellence

Wien war erstmals Gastgeber der „ELA Global Supply Chain Excellence 2026“. Veranstaltet wurde das Format vom Verein Netzwerk Logistik (VNL). Austragungsort war das Palais Niederösterreich, wo mehr als 150 Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenkamen.

Laut VNL-Obmann Franz Staberhofer, zugleich Leiter des Logistikums der FH Oberösterreich und Vizepräsident von ASCII, soll die Konferenz künftig jährlich in Wien stattfinden. Ziel sei es, eine internationale Plattform für Austausch und strategische Diskussionen zu etablieren.