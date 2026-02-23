Wien wird Fixpunkt der ELA Global Supply Chain Excellence

Mehr als 150 Entscheider:innen diskutierten im Palais Niederösterreich über resiliente Lieferketten. Wien ist künftig jährlicher Austragungsort der ELA-Konferenz.
Premiere mit internationalem Anspruch
Wien war erstmals Gastgeber der „ELA Global Supply Chain Excellence 2026“. Veranstaltet wurde das Format vom Verein Netzwerk Logistik (VNL). Austragungsort war das Palais Niederösterreich, wo mehr als 150 Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammenkamen.
Laut VNL-Obmann Franz Staberhofer, zugleich Leiter des Logistikums der FH Oberösterreich und Vizepräsident von ASCII, soll die Konferenz künftig jährlich in Wien stattfinden. Ziel sei es, eine internationale Plattform für Austausch und strategische Diskussionen zu etablieren.
Resilienz vor Effizienz
Inhaltlich stand die Frage im Zentrum, wie globale Lieferketten angesichts geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Transformation und Digitalisierung stabil bleiben können. Zentrales Fazit: Resilienz gewinnt gegenüber reiner Effizienz an Bedeutung. Vertrauen, technologische Exzellenz, transparente Datennutzung und geopolitisches Bewusstsein wurden als entscheidende Faktoren genannt.
Diskutiert wurde auch die strategische Rolle transatlantischer Partnerschaften. Panels beleuchteten Handelsfragen, Industriepolitik und Automobil-Supply-Chains.
ELA Awards für Digital-Twin-Projekt
Ein Höhepunkt war die Verleihung der ELA Awards 2025. Ausgezeichnet wurden Dachser SE und das Fraunhofer IML für ein Digital-Twin-Projekt, das mithilfe von Echtzeitdaten Prozesse in Umschlagterminals optimiert. Weitere Finalisten waren blowind, die BMW Group, Pošta Slovenije & Solvesall d.o.o., SOK sowie Strauss.
Hochkarätige Besetzung
Zu den internationalen Speaker:innen zählten unter anderem Hans Dieter Pötsch (Volkswagen), Hildegard Müller (Verband der Automobilindustrie), Gabriel Felbermayr (WIFO), Nick Vyas (USC Marshall School of Business) sowie Vertreter:innen von Maersk Deutschland, ASCII und weiteren Institutionen.
Unter den Teilnehmer:innen befanden sich Führungskräfte der Österreichischen Post, von voestalpine, Aldi Süd, Schachinger Logistik, Frauenthal Handel Gruppe und anderen Unternehmen.
Mit der ersten Ausgabe der ELA Global Supply Chain Excellence positioniert sich Wien als dauerhafter Treffpunkt für Europas Logistik- und Supply-Chain-Elite.