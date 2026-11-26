Beim DHK-Lunch im Almanac Palais Wien sprach Birgit Rechberger-Krammer über Innovation, Künstliche Intelligenz und veränderte Konsumentenbedürfnisse. Rund 40 Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter nahmen an der Veranstaltung teil.
Wie Unternehmen auf Veränderungen reagieren müssen
Wie können Unternehmen auch in einem dynamischen Marktumfeld langfristig wettbewerbsfähig bleiben? Mit dieser Frage beschäftigte sich der DHK-Lunch der Deutschen Handelskammer in Österreich im Wiener Almanac Palais. Als Gastrednerin gab Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel Österreich und Corporate Senior Vice President Henkel Consumer Brands Europe, Einblicke in die Herausforderungen international tätiger Unternehmen.
Unter dem Titel „Wie aus Geschichte Zukunft wird?“ erläuterte sie, wie sich der DAX-Konzern Henkel an veränderte Marktbedingungen anpasst. Dabei ging es unter anderem um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz, geopolitische Entwicklungen, steigende regulatorische Anforderungen sowie den Wandel des Konsumenten- und Medienverhaltens.
Innovation und Kundennähe als Erfolgsfaktoren
Anhand von Beispielen aus Produktion, Markenführung und Innovation zeigte Rechberger-Krammer auf, welche Bedeutung Anpassungsfähigkeit für Unternehmen hat. Entscheidend sei, Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen, neue Lösungen zu schaffen und den konkreten Nutzen für Konsumentinnen und Konsumenten in den Mittelpunkt zu stellen.
Ihr zentrales Fazit: Marken und Unternehmen müssen sich kontinuierlich weiterentwickeln und auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren, um langfristig relevant und erfolgreich zu bleiben.
Austausch mit rund 40 Branchenvertretern
Die Moderation des Gesprächs übernahm Martin Butollo, Country CEO Austria der Commerzbank. Rund 40 Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Branchen nutzten den DHK-Lunch für den Austausch über wirtschaftliche Entwicklungen und unternehmerische Zukunftsfragen.