Wie können Unternehmen auch in einem dynamischen Marktumfeld langfristig wettbewerbsfähig bleiben? Mit dieser Frage beschäftigte sich der DHK-Lunch der Deutschen Handelskammer in Österreich im Wiener Almanac Palais. Als Gastrednerin gab Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin von Henkel Österreich und Corporate Senior Vice President Henkel Consumer Brands Europe, Einblicke in die Herausforderungen international tätiger Unternehmen.

Unter dem Titel „Wie aus Geschichte Zukunft wird?“ erläuterte sie, wie sich der DAX-Konzern Henkel an veränderte Marktbedingungen anpasst. Dabei ging es unter anderem um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz, geopolitische Entwicklungen, steigende regulatorische Anforderungen sowie den Wandel des Konsumenten- und Medienverhaltens.