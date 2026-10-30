Die wirtschaftlichen Herausforderungen für Deutschland und Österreich standen im Mittelpunkt der 71. Generalversammlung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK), die am 29. Oktober 2026 im Palais Niederösterreich in Wien stattfand. DHK-Präsident Hans Dieter Pötsch verwies auf die zuletzt wieder verbesserten deutsch-österreichischen Handelsbeziehungen, warnte jedoch davor, die Entwicklung bereits als Aufschwung zu interpretieren.

Angesichts anhaltender Inflationsrisiken sprach sich Pötsch für zurückhaltende Lohnabschlüsse aus. „Moderate Lohnsteigerungen sind das Gebot der Stunde“, betonte er. Trotz nachvollziehbarer Forderungen nach einem Ausgleich der Kaufkraftverluste müssten die Sozialpartner die gesamtwirtschaftlichen Folgen berücksichtigen und den Unternehmen ausreichend Spielraum für Investitionen lassen.