Zuerst traf es das XRP Ledger: Fünf Binance-Wallets schickten dort 233,46 Millionen XRP an eine einzige Adresse des Angreifers. Kurz danach folgten Wallets auf Solana und Optimism. Um 21.20 Uhr österreichischer Zeit überwies eine Bitcoin-Wallet der Börse 18.270 Bitcoin, rund 1,47 Milliarden Dollar, an den Angreifer. Wenige Minuten später verlor eine Tron-Wallet 612,7 Millionen USDT. Den größten Anteil machte mit rund 3,79 Milliarden Dollar Ethereum aus. Eine zweite Welle gegen 0.05 Uhr erfasste noch Wallets auf Avalanche und Polygon.

Betroffen waren sogenannte Hot Wallets. Das sind Wallets, die ständig mit dem Internet verbunden sind und über die eine Börse die Auszahlungen ihrer Kunden abwickelt. Die Vorbereitung begann laut TRM Labs mindestens 36 Stunden vorher: Die Wallet des Angreifers wurde über den Verschleierungsdienst Tornado Cash mit kleinen Beträgen versorgt, der Schadcode vorab an Test-Wallets erprobt.