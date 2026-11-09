ABO

Club der Optimisten: 3SI Immogroup lud zum sechsten Branchentreff in Wien

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©Eszter Barabas

Rund 100 Gäste aus der Immobilienwirtschaft trafen sich im 3SI-Showroom in der Wiener Innenstadt. Im Mittelpunkt standen die Zukunft des Wiener Wohnbaus, aktuelle Marktentwicklungen und ein Umsatzplus beim Wohnungsverkauf.

von

News auf Google bevorzugen

Wiener Stadtentwicklung und Wohnbau im Fokus

Zum sechsten Mal veranstaltete die 3SI Immogroup am 5. November 2026 ihren „Club der Optimisten“. Rund 100 Vertreter aus der Immobilienwirtschaft und angrenzenden Branchen kamen im Showroom an der Kärntner Straße zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der Branche auszutauschen.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzte Michael Pech, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Siedlungswerks (ÖSW). Er erläuterte zentrale Aspekte des Wiener Stadtentwicklungsplans 2035 und dessen Bedeutung für den künftigen Wohnbau.

3SI Immogroup meldet 37 Prozent Verkaufsplus

Einblicke in die Geschäftsentwicklung gab 3SI-Einkaufsleiter Markus Steinböck. Demnach stieg der Wohnungsverkauf im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 37 Prozent. Eine zunehmende Nachfrage verzeichnet das Unternehmen insbesondere in Wiener Bezirken außerhalb des Gürtels.

Der im Mai 2025 gegründete „Club der Optimisten“ dient als regelmäßige Plattform für den Austausch innerhalb der Immobilienbranche. Auch beim sechsten Treffen standen neben den Fachvorträgen persönliche Gespräche und die Vernetzung der Teilnehmer im Mittelpunkt.

Events der Woche
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Firmenchef Jensen Huang soll Verhältnis gehabt haben
Wirtschaft
Nvidia prüft Berichte zu ausländischer Spionage gegen Chef
Ardo schließt sein Werk in Groß-Enzersdorf
Konzern-Radar
Ardo: 240 Beschäftigte protestieren vor dem Werk, der Sozialplan stockt
Hofer-Filiale
Service
Die größten Unternehmen Österreichs nach Branche: Umsatz, Mitarbeiter, Eigentümer
Bodenabfertigung mit Gepäckwagen auf dem Vorfeld eines Flughafens
Luftfahrt
Flughafen Wien wird für Airlines billiger, die Länder-Flughäfen dürfen mehr verlangen
Protest gegen Rodung für deutsches Dosenwerk für Red Bull
Wirtschaft
Protest gegen Rodung für deutsches Dosenwerk für Red Bull
Golfstaaten treiben gemeinsames Schienennetz voran
Wirtschaft
Golfstaaten treiben gemeinsames Schienennetz voran
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER