Club der Optimisten: 3SI Immogroup lud zum sechsten Branchentreff in Wien

Rund 100 Gäste aus der Immobilienwirtschaft trafen sich im 3SI-Showroom in der Wiener Innenstadt. Im Mittelpunkt standen die Zukunft des Wiener Wohnbaus, aktuelle Marktentwicklungen und ein Umsatzplus beim Wohnungsverkauf.
Wiener Stadtentwicklung und Wohnbau im Fokus
Zum sechsten Mal veranstaltete die 3SI Immogroup am 5. November 2026 ihren „Club der Optimisten“. Rund 100 Vertreter aus der Immobilienwirtschaft und angrenzenden Branchen kamen im Showroom an der Kärntner Straße zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der Branche auszutauschen.
Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzte Michael Pech, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Siedlungswerks (ÖSW). Er erläuterte zentrale Aspekte des Wiener Stadtentwicklungsplans 2035 und dessen Bedeutung für den künftigen Wohnbau.
3SI Immogroup meldet 37 Prozent Verkaufsplus
Einblicke in die Geschäftsentwicklung gab 3SI-Einkaufsleiter Markus Steinböck. Demnach stieg der Wohnungsverkauf im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 37 Prozent. Eine zunehmende Nachfrage verzeichnet das Unternehmen insbesondere in Wiener Bezirken außerhalb des Gürtels.
Der im Mai 2025 gegründete „Club der Optimisten“ dient als regelmäßige Plattform für den Austausch innerhalb der Immobilienbranche. Auch beim sechsten Treffen standen neben den Fachvorträgen persönliche Gespräche und die Vernetzung der Teilnehmer im Mittelpunkt.