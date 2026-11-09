Club der Optimisten: 3SI Immogroup lud zum sechsten Branchentreff in Wien

Wiener Stadtentwicklung und Wohnbau im Fokus

Zum sechsten Mal veranstaltete die 3SI Immogroup am 5. November 2026 ihren „Club der Optimisten“. Rund 100 Vertreter aus der Immobilienwirtschaft und angrenzenden Branchen kamen im Showroom an der Kärntner Straße zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der Branche auszutauschen.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzte Michael Pech, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Österreichischen Siedlungswerks (ÖSW). Er erläuterte zentrale Aspekte des Wiener Stadtentwicklungsplans 2035 und dessen Bedeutung für den künftigen Wohnbau.