Benko und Gusenbauer: Der Ex-Kanzler als Großmeister im Kleinreden

Es ist ein feines Spiel zwischen Licht und Schatten, Distanz und Nähe. Das warme, rötliche Licht im Hintergrund schafft einen angenehmen Kontrast zur dunklen Kleidung. Alfred Gusenbauer versucht, sich auf dem Titelbild der Wiener Wochenzeitung Falter als reflektierter Denker „mit reinem Gewissen“ zu präsentieren. Die schwarze Baskenmütze, die markante Brille und der hochgeschlossene Mantel sollen ihm eine nachdenkliche, fast geistliche Aura verleihen. Gusenbauer glaubt, das Spiel und sein Spielfeld zu beherrschen.

Noch im Dezember 2022 lieferte Benkos Millionenberater ab. Als die Signa-Gruppe bereits in einem Fahrwasser mit hohem Wellengang war, äußerte er sich betont gelassen: „Wir bauen die guten Häuser.“ Auf einer dekadenten Signa-Feier in einem Tiroler Luxushotel, die manchen Teilnehmer an den Film „The Wolf of Wall Street“ erinnerte, erklärte er: „Für uns als Signa ist wichtig: Wir haben eine gefüllte Pipeline. Also uns wird nicht fad. Selbst wenn wir im nächsten Jahr – was ich nicht glaube – kein neues Projekt aufreißen, haben wir trotzdem genügend für die nächsten Jahre zu tun.“ Der Schlüssel liege darin, „klug, ruhig und konsequent vorzugehen, um unseren Erfolgskurs fortzusetzen“.