BMW Group: Alexander Wehr wird CEO für Zentral- und Südosteuropa

Die BMW Group besetzt ihre Führung für Zentral- und Südosteuropa neu: Alexander Wehr wird mit 1. September 2026 President & Chief Executive Officer der Region. Er folgt auf Neil Fiorentinos, der zeitgleich die Verantwortung für die BMW Group UK und Irland übernimmt. Wehr ist derzeit President & CEO der BMW Group BeLux und verantwortet seit Juni 2022 die Märkte Belgien und Luxemburg.

Fiorentinos leitete das Geschäft der BMW Group in Zentral- und Südosteuropa seit September 2018. In dieser Zeit habe er maßgeblich zur nachhaltigen Wachstumsentwicklung sowie zur Positionierung der Marken der BMW Group in der Region beigetragen, teilt das Unternehmen mit.