BMW Group: Alexander Wehr wird CEO für Zentral- und Südosteuropa

Alexander Wehr©BMW Group / Uriel Roldan
Alexander Wehr übernimmt mit 1. September 2026 die Leitung der BMW Group Zentral- und Südosteuropa. Er folgt auf Neil Fiorentinos, der künftig die Geschäfte in Großbritannien und Irland verantwortet.
Die BMW Group besetzt ihre Führung für Zentral- und Südosteuropa neu: Alexander Wehr wird mit 1. September 2026 President & Chief Executive Officer der Region. Er folgt auf Neil Fiorentinos, der zeitgleich die Verantwortung für die BMW Group UK und Irland übernimmt. Wehr ist derzeit President & CEO der BMW Group BeLux und verantwortet seit Juni 2022 die Märkte Belgien und Luxemburg.
Fiorentinos leitete das Geschäft der BMW Group in Zentral- und Südosteuropa seit September 2018. In dieser Zeit habe er maßgeblich zur nachhaltigen Wachstumsentwicklung sowie zur Positionierung der Marken der BMW Group in der Region beigetragen, teilt das Unternehmen mit.
Fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der BMW Group
Alexander Wehr blickt auf nahezu drei Jahrzehnte Berufserfahrung innerhalb der BMW Group zurück. Seine Laufbahn begann 1997 als Produktmanager für den BMW Z8. Im Laufe seiner Karriere bekleidete er mehrere Führungspositionen, darunter als Leiter Unternehmens- und Produktstrategie, Leiter der internationalen Gebrauchtwagensparte sowie als Vice President Zentrale Vertriebsplanung und -steuerung.
Darüber hinaus war Wehr als CEO der BMW Group Lateinamerika für die Entwicklung wichtiger Märkte wie Brasilien, Mexiko und Argentinien verantwortlich und hatte die Leitung Kunde, Marke und Vertrieb BMW Motorrad inne.