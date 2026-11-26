Der Black Friday findet heuer am Freitag, 27. November, statt, einem Tag vor dem ersten Advent-Einkaufssamstag. Der Cyber Monday folgt dann am 30. November. Die Tage davor bieten manche Händler bereits Rabatte während der Black Week an. Die Aktionstage stammen ursprünglich aus den USA. Der US-Handelskonzern Amazon forcierte die Aktionsangebote ab 2010 auch in Europa, lokale Händler mussten mitziehen.

"Der Konsumwahn steigt", sagte Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB, zur APA. "Solche Konsumfeste treiben auch die Probleme mit dem Konsum an", ergänzte er. Die Angebote würden zudem gezielt Personengruppen ansprechen, die kein Erspartes haben und denen am Monatsende nichts übrig bleibe. Deshalb werde häufig auf Raten gekauft - "und das ist die Problematik: Wenn irgendetwas dazwischenkommt wie Arbeitslosigkeit, eine Krankheit oder einfach ein kaputtes Gerät, dann kippen solche Situationen des Öfteren."

Zu Jahresbeginn steigen Mitterlehner zufolge regelmäßig die Beratungen bei den Schuldenberatungen. Das sei jedoch nicht zwangsläufig auf die Weihnachtseinkäufe zurückzuführen. Dahinter könnten ebenso Neujahrsvorsätze oder Jahresabrechnungen stehen. "Konsum und hohe laufende Kosten sind eine toxische Mischung, die dann leider Systeme immer wieder von der Verschuldung in die Überschuldung kippen lassen", sagte Mitterlehner. Der beste Schutz gegen die Überschuldung ist seiner Ansicht nach eine gute Finanzbildung. "Wenn man Entscheidungen fundiert trifft", betonte der Schuldnerberater.

Die Handelsforscher der Universität Linz erwarten aufgrund der gedämpften Konsumstimmung und der anhaltenden Kaufzurückhaltung erstmals eine Stagnation bei den Black-Friday-Ausgaben in Österreich. Auch der Handelsverband rechnet mit einer Seitwärtsbewegung. Die vom Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) an der Uni Linz hochgerechneten Ausgaben im Rahmen der aktuellen Aktionstage sind von rund 430 Mio. im Jahr 2022 auf rund 530 Mio. Euro im Vorjahr kontinuierlich gestiegen und sollen heuer auf diesem Niveau verharren.

Der Black Friday sei für den Einzelhandel ein "süßes Gift", warnte IHaM-Institutsvorstand Christoph Teller kürzlich in einer Analyse. "Die Wirkung setzt schnell ein, doch bei regelmäßiger Einnahme drohen erhebliche Nebenwirkungen." Kundinnen und Kunden könnten sich "an permanente Rabatte gewöhnen und reguläre Preise zunehmend infrage stellen". Besonders gefährlich wird diese Rabattabhängigkeit für Unternehmen, deren betriebswirtschaftliches Immunsystem durch geringe Margen, hohe Kosten und intensiven Wettbewerb bereits angeschlagen ist.

Laut dem niederländischen Zahlungsdienstleister Mollie gehört Österreich zu Europas "begeistertsten Black-Friday-Märkten". Am Black Friday 2025 seien hierzulande 130 Prozent mehr Zahlungen eingegangen als an einem durchschnittlichen Freitag im Oktober. Laut Mollie-Zahlungsdaten gibt es keine Retourenwelle nach dem Black Friday.

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) nimmt rund um den Black Friday Online-Shops und Verkaufsplattformen unter die Lupe. Im Fokus würden irreführende Rabattangaben, die korrekte Preisauszeichnung sowie die Energieverbrauchskennzeichnung von Elektrogeräten stehen, teilte das BEV mit. Konsumentinnen und Konsumenten sollten "Statt-Preise hinterfragen", weil nicht jeder hohe Rabatt "eine tatsächliche Ersparnis" bedeute.

Der Handelsverband warnt vor betrügerischen Online-Shops und empfiehlt bei unbekannten Händlern die Liste Fake Shops der watchlist-internet.at zu konsultieren. "Ein Schnäppchen ist nur dann eines, wenn die bestellte Ware auch ankommt", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. "Gerade in der Black Week sollten Konsumenten deshalb nicht nur Preise vergleichen, sondern auch Anbieter prüfen."

"Vergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at sind nützliche Tools, um tatsächlich den "besten Preis" für ein Produkt zu finden", so AK-Steiermark-Konsumentenschützerin Elena Propst kürzlich in einer Aussendung. Bei zahlreichen Angebotsartikeln - speziell im Bereich Technik - würde es oft um ältere Modelle handeln. Außerdem sollte man sich nicht von "Marketing-Tricks" wie Countdowns oder "streng limitierten" Kontingenten beeinflussen lassen. Um als Konsument nicht auf einen betrügerischen Shop hereinzufallen, empfiehlt auch die Arbeiterkammer bei Zweifeln an der Seriosität, die Liste aktueller Fake-Shops auf der Website watchlist-internet.at nachzuschlagen.

Die knapp 90 Weltläden in Österreich werden beim Black Friday nicht mitmachen, sondern als Fachgeschäft für fairen Handel den Wert von Produkten und die Bedingungen ihrer Herstellung stärker in den Vordergrund rücken. Mit einer Schaufensteraktion wollen die Weltläden zum Nachdenken anregen, unter anderem mit Plakatbotschaften wie "Heute kein Black. Sondern Transparenz." oder "Wenn etwas plötzlich 50 % billiger wird, wer bezahlt den Preis dafür?"