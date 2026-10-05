Biogena Group: Julia Hoffmann wird Chief Scientific Officer

Ziel der neuen Struktur ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse stärker mit Produktentwicklung, Diagnostik und Gesundheitsangeboten zu verbinden. Hoffmann soll dabei gruppenweit wissenschaftliche Standards und Leitlinien definieren und darauf achten, dass Produkte, Services, Studien und gesundheitsbezogene Aussagen auf belastbarer Evidenz beruhen und regulatorische Vorgaben erfüllen.

„Wir wollen die Zukunft der Gesundheit aktiv mitgestalten. Dafür müssen wir besser verstehen, was der einzelne Mensch braucht, wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent nutzen und daraus Lösungen entwickeln, die im Alltag etwas bewirken. Julia hat Biogena seit elf Jahren maßgeblich mitgeprägt. Sie bringt die unternehmerische Erfahrung, die Gesundheitskompetenz und die Gestaltungskraft mit, um diesen nächsten großen Entwicklungsschritt zu führen“, erklärt Schmidbauer.