Biogena Group: Julia Hoffmann wird Chief Scientific Officer

Julia Hoffmann©David Wedenig
Die 37-Jährige übernimmt die wissenschaftliche Gesamtverantwortung der Biogena Group. Ihr Aufgabenbereich umfasst Forschung, Diagnostik, Produktentwicklung, Medical Affairs und Gesundheitsbildung.
Julia Hoffmann übernimmt als Chief Scientific Officer (CSO) die wissenschaftliche Gesamtverantwortung der Biogena Group. Sie berichtet direkt an Gründer und CEO Albert Schmidbauer. Zu ihrem Aufgabenbereich zählen Evidence & Education, Forschung und Entwicklung, wissenschaftliche Studien und Innovation, Produktentwicklung und Produktmanagement, Medical Affairs, Regulatory Affairs sowie Marketing und PR.
Unternehmerische Erfahrung und Gesundheitskompetenz
Ziel der neuen Struktur ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse stärker mit Produktentwicklung, Diagnostik und Gesundheitsangeboten zu verbinden. Hoffmann soll dabei gruppenweit wissenschaftliche Standards und Leitlinien definieren und darauf achten, dass Produkte, Services, Studien und gesundheitsbezogene Aussagen auf belastbarer Evidenz beruhen und regulatorische Vorgaben erfüllen.
„Wir wollen die Zukunft der Gesundheit aktiv mitgestalten. Dafür müssen wir besser verstehen, was der einzelne Mensch braucht, wissenschaftliche Erkenntnisse konsequent nutzen und daraus Lösungen entwickeln, die im Alltag etwas bewirken. Julia hat Biogena seit elf Jahren maßgeblich mitgeprägt. Sie bringt die unternehmerische Erfahrung, die Gesundheitskompetenz und die Gestaltungskraft mit, um diesen nächsten großen Entwicklungsschritt zu führen“, erklärt Schmidbauer.
Diagnostik und Prävention
Ein Schwerpunkt der neuen Funktion von Hoffmann ist die Entwicklung integrierter Diagnostiklösungen. Diese sollen mit Produkten, Anwendungen und persönlichen Gesundheitsdienstleistungen von Biogena verbunden werden. Daraus soll ein Ablauf entstehen, der von der diagnostischen Erkenntnis bis zur Umsetzung konkreter Maßnahmen reicht.
Auch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in ihrem wissenschaftlich-medizinischen Verantwortungsbereich will Hoffmann vorantreiben. KI soll unter anderem bei der Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse, der Einordnung diagnostischer Daten und in Entwicklungsprozessen eingesetzt werden. Datenschutz, wissenschaftliche Qualität und regulatorische Anforderungen bilden dabei den Rahmen. Wesentliche Entscheidungen sollen weiterhin beim Menschen liegen.
Gesundheitsbildung und Medien
Hoffmann verantwortet außerdem die wissenschaftliche und inhaltliche Ausrichtung der Biogena Acadmey. Die Aus- und Weiterbildungsangebote richten sich an Ärzte, Therapeuten, weitere Partner, Kunden und Mitarbeiter. Als Gründerin, Host und redaktionell Verantwortliche steht Hoffmann auch hinter dem Podcast und Vodcast „The Wellbeing Code by Biogena“. Das Format erreichte nach dem Start Platz 1 in den österreichischen Apple-Podcast-Charts im Bereich Gesundheit und Ernährung. Insgesamt wurde der Podcast laut Biogena bisher mehr als 85.000-mal gestreamt.
Unter dem Dach eines Biogena Media-Hauses sollen weitere Publikumsformate entstehen. Ziel ist es, Gesundheitswissen verständlich aufzubereiten und für den Alltag nutzbar zu machen. Parallel entsteht die fünfte Auflage des rund 800 Seiten umfassenden Fachratgebers „Mikronährstoff-Coach“. Neben der deutschen Ausgabe werden englische und italienische Fassungen vorbereitet. Die Inhalte sollen gedruckt und digital verfügbar sein.
Als CSO soll sie die Gruppe zudem gegenüber Universitäten, Forschungseinrichtungen, Ärzten, Therapeuten, wissenschaftlichen Partnern und Medien vertreten.
Seit elf Jahren bei Biogena
Hoffmann ist seit elf Jahren in der Biogena Group tätig. Seit neun Jahren arbeitet sie in Geschäftsführungsfunktionen verschiedener Bereiche, seit fünf Jahren gehört sie dem Vorstand an. Parallel zu ihrer Managementtätigkeit absolvierte sie weitere Aus- und Weiterbildungen und ergänzte ihr wirtschaftswissenschaftliches Profil um Qualifikationen im Gesundheitsbereich, unter anderem als Ernährungsberaterin und Female Health Coach.
Auch wissenschaftliche und gesundheitliche Themen gehören zu ihrer publizistischen Arbeit. Hoffmann ist Co-Autorin mehrerer im Springer Verlag erschienener Fachbeiträge zu Corporate Social Responsibility. Gemeinsam mit Patrick Bantsich verfasste sie zudem das Buch „Female Longevity – Gesundheit, Energie und Balance in jeder Lebensphase“, das am 27. Jänner 2027 im Kneipp Verlag erscheint.