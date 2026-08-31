René Benko: Die 18 Ermittlungsstränge der Causa Signa

Hier geht es um die Insolvenz Benkos. Der Firmengründer soll Vermögenswerte – darunter Bargeld, Luxusgüter, Fahrzeuge und Wertgegenstände – verschwiegen haben. Auch durch Schenkungen und verdeckte Vermögensverschiebungen soll er den Gläubigerfonds geschmälert haben.

Im Raum steht der Verdacht der betrügerischen Krida mit einem Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Im Oktober 2025 wurde Benko in Innsbruck wegen betrügerischer Krida bereits zum Teil rechtskräftig verurteilt. In einem zweiten Verfahren im Dezember fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus – dieses Urteil ist nicht rechtskräftig. Benko weist sämtliche Vorwürfe gegen ihn zurück.