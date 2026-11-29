Das deutsche Bundesland Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei VW, und Lies vertritt das Land im Aufsichtsrat. "Wir müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen", sagte Lies. Ausdrücklich verlangte er, das vor Kurzem gestoppte Projekt "Gamechanger" zur Modernisierung der Produktion am Stammsitz Wolfsburg zu reaktivieren.

Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hatte den Stopp einen "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von 2024 genannt. Das Projekt sah vor, dass die Produktion umgebaut wird, um unter anderem für den vollelektrischen Golf bereitzustehen.

"Damit können wir in Deutschland wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen", sagte Lies. "Der ID Golf muss ein Zukunftsprojekt für Wolfsburg sein!" Der Ministerpräsident sprach mit Blick auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China davon, dass die Lage in Teilen der Autoindustrie dramatisch sei, forderte aber: "Ich brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft. Ich brauche eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt." Dafür müsse man auch einhalten, was man zugesagt habe.

Europas größter Autobauer will bei der Kernmarke weitreichende Sparmaßnahmen durchsetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge gekündigt. Der Forderungskatalog umfasst Nullrunden 2027 und 2028 sowie Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen. Zudem verlangt Volkswagen auch, dass die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden" kann.

Der Katalog umfasst fast 20 Punkte. So will das Management auch eine bisher nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Auf diese hatten sich die Parteien 2024 geeinigt - und sie sollte Anfang 2031 wirksam werden.

Begleitet von lautstarkem Protest gegen die Sparpläne hatten bei Volkswagen am Dienstag in Emden die Tarifgespräche begonnen. Die zweite Verhandlungsrunde ist Mitte Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich.

Arbeitnehmer-Verhandlungsführer Thorsten Gröger erwartet eine schwierige Auseinandersetzung. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte Gröger. Der Katalog sei ein "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht".

Ende 2024 hatten sich die Tarifparteien bereits auf umfassende Maßnahmen geeinigt, darunter den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Streichungen beim Entgelt. Die Forderungen seien ein "Generalangriff" auf alles, was Generationen in dem Konzern erkämpft hätten, sagte Gröger. "Wer solche Papiere schreibt, der will den Konflikt. Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen."

Auch Österreich ist von der Krise bei VW betroffen. Zahlreiche heimische Zulieferbetriebe vor allem in Oberösterreich und der Steiermark sind eng mit den Wolfsburgern verbunden. Wie der ÖAMTC auf seiner Homepage mitteilt, beschäftigte die österreichische Autozulieferindustrie im Vorjahr knapp 74.000 Menschen. Das waren rund 3.000 weniger als im Jahr 2024.